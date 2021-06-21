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الإثنين، 21-06-2021 02:35 م

دولة تسقط فيها الحكومة لأول مرة في التاريخ بعد حجب الثقة عنها

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الوكيل الاخباري - أعلنت وسائل إعلام سويدية، اليوم الاثنين، أن البرلمان السويدي حجب الثقة عن الحكومة ورئيسها ستيفان لوفين.

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وذكر موقع "الكومبوس" السويدي الناطق باللغة العربية أن أربعة أحزاب سويدية صوتت لصالح حجب الثقة عن الحكومة ورئيسها ستيفان لوفين.


وبحسب الموقع صوت نحو 181 نائبا سويديا مع قرار حجب الثقة مقابل 168 نائبا مع رئيس الحكومة.


وأبرز الأحزاب التي صوتت على حجب الثقة هم اليسار (V) وديمقراطيو السويد (SD) والمحافظون (M) والمسيحيون الديمقراطيون (KD).


وأشارت الوكالة أنه بعد تصويت البرلمان يبقى أمام رئيس الحكومة لوفين أيام لاتخاذ قرار بشأن تعيين انتخابات جديدة أو الاستقالة.


يعد هذا الحدث تاريخيا كونه يحصل للمرة الأولى بتاريخ السويد، حيث شهدت البلاد عدة محاولات لسحب الثقة سابقا لم تنجح أية منها.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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