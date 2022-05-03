دولة جديدة تسمح للسعوديين بدخولها دون تأشيرة

الوكيل الاخباري - أعلنت سفارة السعودية في كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، أن السلطات الكورية رفعت التعليق السابق لدخول المواطنين السعوديين إلى أراضيها بدون تأشيرة.

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وحددت السلطات الكورية رفع تعليق دخول السعوديين إلى أراضيها لمدة 30 يوما كحد أقصى، ابتداء من 1 مايو الجاري.



وفي سلسلة تغريدات على "تويتر"، دعت السفارة السعودية ، مواطنيها لاتباع عدة تعليمات قبل السفر، وهي الدخول إلى موقع "K – ETA" الإلكتروني أو تطبيقه للهواتف الذكية، وتعبئة البيانات المطلوبة قبل صعود الطائرة بـ72 ساعة.



ونوهت بضرورة الدخول أيضاً إلى موقع "Q – CODE"، وتعبئة البيانات المطلوبة، من ضمنها إرفاق نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" تم إجراؤه خلال 48 ساعة قبل السفر، وإرفاق الجواز الصحي أو شهادة التطعيم

روسيا اليوم