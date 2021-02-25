دولة خليجية تتصدر قائمة البلدان العربية في الأمن الغذائي

الوكيل الاخباري - تصدرت الكويت ترتيب الدول العربية مؤشر الأمن الغذائي لعام 2020، وجاءت في المرتبة رقم 33 عالميا، بينما جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة عربيا وعالميا وحلت في المرتبة رقم 113.



ويتم ترتيب الدول على مؤشر الأمن الغذائي التابع لمجلة "إيكونوميست" البريطانية، وفقا لـ 4 عوامل تشمل القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، ومدى توافره ونوعيته والموارد الطبيعية الخاصة بالحصول عليه.



وجاءت سلطنة عمان في المركز الثاني عربيا والـ 34 عالميا تليها قطر، التي جاءت في المركز الثالث عربيا ورقم 37 عالميا، ثم السعودية في المركز الرابع عربيا ورقم 38 عالميا.

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وجاءت الإمارات في المركز الخامس عربيا ورقم 42 عالميا، تلتها البحرين في المركز السادس عربيا ورقم 49 عالميا على مؤشر الأمن الغذائي.



يذكر أن دول فنلندا وإيرلندا وهولندا احتلت المراكز الثلاثة الأولى عالميا على مؤشر الأمن الغذائي، تلتها كل من النمسا والتشيك وبريطانيا والسويد واليابان وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية.

وإضافة إلى اليمن جاء السودان في المرتبة قبل الأخيرة عالميا من حيث الأمن الغذائي بترتيب 112 وسوريا في المركز رقم 101 عالميا بينما حلت كل من المغرب والجزائر وتونس ومصر في المراتب من 57 إلى 60 على مؤشر الأمن الغذائي لدول العالم عام 2020.







المصدر : سبوتنك







