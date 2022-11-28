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الإثنين، 28-11-2022 03:33 م

دولة عربية تسجن رئيسها السابق مدى الحياة

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الوكيل الإخباري - قضت محكمة أمن الدولة في جزر القمر، اليوم الإثنين، بالسجن مدى الحياة بحق الرئيس السابق (2006-2011) أحمد عبد الله سامبي الذي كان يحاكم بتهمة الخيانة العظمى.

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وخلال المحاكمة، ظهر سامبي البالغ من العمر 64 عاما لفترة وجيزة في اليوم الأول من محاكمته الأسبوع الماضي للتنديد بإجراء يعتبره غير عادل، ثم تغيب عن بقية الجلسات.


وسامبي، المعارض الرئيسي للرئيس الحالي غزالي العثماني، متّهم بالتورط في فضيحة برنامج "المواطنة الاقتصادية"، لإثر إصداره قانونا في العام 2008 يتيح بيع جوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون للحصول على الجنسية.

واتُهم سامبي باختلاس ثروة في إطار هذا البرنامج، وقال المدعي العام علي محمد جنيد الخميس الماضي، "لقد خان المهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر".

وقال أحد محامي الطرف المدني إريك إيمانويل سوسا "لقد منحوا فاسقين الحق في بيع جنسية جزر القمر كما نبيع الفول السوداني".

في المقابل، قال محامي الدفاع جان-جيل حليمي لوكالة الأنباء الفرنسية: "لم يعثر على أي أثر لهذه الأموال ولم يكتشف أي حساب".


وكان سامبي الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من 4 سنوات، وهي فترة أطول بكثير من المدة القانونية المحددة بثمانية أشهر، يُحاكم في الأصل بتهمة الفساد.


وفي سبتمبر/ أيلول، أعيد تصنيف الوقائع على أنها خيانة عظمى، وهي جريمة، وفق حليمي، "غير موجودة في قانون جزر القمر"، مشيرا إلى أنه "سيتعين على المحكمة تحديد مفهوم قانوني" لهذه التهمة.

 

العين الإخبارية

 




 

 


 

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