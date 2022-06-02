الخميس 02-06-2022
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جلسات حوارية في معان عن تمكين المرأة
الملك يؤكد متانة العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي
العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النوايسة والشوابكة
كيف هدأت ظاهرة الجريمة!؟
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أخبار الشركات
هيونداي موتور تكرم "أبطال رمضان" من سائقي الشاحنات والباصات
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كورونا
كورونا
الإمارات تعلن إكمال تطعيم وتحصين 100% من الفئات المستهدفة بلقاح كورونا
لاول مرة منذ تفشي الوباء ايران تسجل صفر وفاة جديدة بفيروس كورونا