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الثلاثاء، 24-05-2022 04:45 م

دولة عربية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

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الوكيل الاخباري - توقعت جمعية الفلك الإماراتية أن يكون يوم السبت 9 تموز المقبل، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ووفقا لوسائل اعلام أفاد رئيس جمعية الإمارات للفلك ابراهيم الجروان بأن غرة شهر ذي القعدة سيكون يوم الأربعاء الأول من حزيران المقبل، وأن يكون الخميس الموافق الـ30 من الشهر نفسه هو بداية ذي الحجة.

ووفقا لهذا التقويم الفلكي فإن وقفة عرفات ستكون الجمعة 8 تموز، وسيكون السبت الـ9 من تموز هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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