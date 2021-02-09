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الثلاثاء، 09-02-2021 11:53 ص

دولة عربية تكتشف بؤرة لسلالة إنفلونزا الطيور

yuioyiou


الوكيل الاخباري - قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الثلاثاء، إن "الجزائر سجلت بؤرة لسلالة إنفلونزا الطيور "إتش5إن8" في مزرعة للدواجن".

ونقلت المنظمة، ومقرها باريس، عن تقرير لوزارة الخارجية الجزائرية، أن الفيروس أسفر عن نفوق 50 ألف طائر في مزرعة في مدينة عين فكرون، شمال شرقي البلاد، وأن باقي الطيور ذُبحت وعددها 1200 طائر، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وكانت وزارة الزراعة الصينية ذكرت مؤخرا، أن العاصمة الصينية بكين أبلغت عن حالات إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور "أتش 5 إن 8" في حديقة. وقالت الوزارة إن "ثلاثة من طيور البجع أصيبت حتى الآن وتوفي ثلاثة.

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ويعتبر إنفلونزا الطيور، والذي يرمز له بـ H5N1، مرضا يصيب الطيور في المقام الأول، كما أن إنفلونزا الطيور، مرض شديد العدوى، يصيب الطيور البرية والدواجن، وأيضا مع حالات من العدوى عند الإنسان. حيث تزامنت جميع الحالات البشرية مع حدوث حالات تفشي بين الدواجن.

 

سبوتنيك

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