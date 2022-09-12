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الإثنين، 12-09-2022 12:20 م

دولة عربية ضمن أفضل 10 دول بالعالم

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الوكيل الاخباري - تصدرت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولي عالمياً في 156 مؤشراً للتنافسية العالمية، لتثبت تفوقها عالمياً وريادتها عربياً، بفضل سياستها الهادفة لتحقيق أعلى معدلات التطور والنمو والتنمية المستدامة في المجالات كافة وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

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وأوضح المركز أنه يرصد 1502 مؤشر تنافسي ضمن أهم التقارير العالمية، موضحاً أن الإمارات جاءت من بين أفضل 10 دول في العالم في 432 من هذه المؤشرات، أي بنسبة تعادل 30 بالمئة من إجمالي المؤشرات العالمية.


وأكد المركز أن الإمارات تمضي نحو التنافسية العالمية برؤية طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون بمقدمة دول العالم في التنافسية وعلى مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن صدارة الإمارات للمرتبة الأولى عالمياً في 156 مؤشراً جاءت في عدة قطاعات من بينها الاقتصاد، والمالية والمصارف، والصحة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة والبنية التحتية، والأمن الرقمي، والتعليم، والتوازن بين الجنسين، والقوانين والتشريعات، ورأس المال البشري، والتعليم، والبيئة والتغير المناخي، وجذب المواهب.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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