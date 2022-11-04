الجمعة 04-11-2022
الوكيل الاخباري

أسعار النفط تقفز عالمياً اليوم

فاو: انخفاض أسعار اللحوم والألبان والزيوت والسكر

الأردن يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

أسعار الذهب الجمعة في الأردن

دولة عربية وحيدة ضمن أفضل وجهات السفر حول العالم لعام 2023

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت لحم

فايزر.. لقاح واحد لمكافحة كورونا والانفلونزا معا

تحويلات مرورية في عمان اعتبارا من صباح اليوم

حالة من الذعر .. زلزال يضرب غرب تركيا اليوم

ارتفاع أسعار الذهب الجمعة عالمياً

الجمعة، 04-11-2022 12:20 م

دولة عربية وحيدة ضمن أفضل وجهات السفر حول العالم لعام 2023

طيارة٢


الوكيل الاخباري - كشفت ناشيونال جيوغرافيك عن ترشيحاتها لأفضل الوجهات السياحية في العالم ‏لعام 2023، وشملت الدول المرشحة العديد من ‏الوجهات كمدن أمريكية وأوروبية، كما تضمنت أيضا دولة عربية وحيدة.

اضافة اعلان


وصنفت ناشونال جيوغرافيك ترشيحاتها إلى 5 فئات هي العائلية، والمغامرة، ‏والثقافة، والطبيعة، والمجتمع، وكشفت عن أفضل وجهات لكل فئة.‏


أولا: السياحة العائلية
تم تصنيف سويسرا وكولومبيا من بين أفضل وجهات السفر للرحلات العائلية ‏الموصى بها، حيث تتمتع سويسرا شبكة مواصلات عامة ومواقع ترفيهية وطبيعية ‏خلابة، في حين تتميز كولومبيا بتنوعها البيولوجي الغني.‏


 ثانيا: المغامرة
من أجل الاستمتاع برحلات سياحية للمغامرة، توصي ناشونال جيوغرافيك بزيارة ‏النمسا ونيوزيلندا وبيرو خلال عام 2023 وما بعده.‏


ثالثا: الثقافة
رشحت للوجهات السياحية الثقافية مصر وإيطاليا وولاية كارولاينا الجنوبية في ‏أمريكا، على سبيل المثال، تعيد الحكومة الإيطالية إحياء طريق ‏Appian‏ الذي يمتد ‏‏360 ميلا من العاصمة روما إلى جنوب البلاد.‏


وتعد مصر أيضا من بين الوجهات الثقافية المفضلة للسفر خاصة مع استعداد ‏القاهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم مقبرة الملك تون عنخ آمون.‏


رابعا: الطبيعة
للامتزاج مع المناظر الطبيعية، رشحت دول من بينها بوتسوانا واسكتلندا وكذلك ‏متنزه ‏Big Bend‏ الوطني في ولاية تكساس الذي يجذب المهتمين بالطيور والحياة ‏البرية.‏


 خامسا: السياحة المجتمعية
رشحت ناشونال جيوغرافيك اليونان وميلووكي من بين المواقع السياحية المجتمعية ‏حيث تتميز بالجهود التي يقودها المجتمع لتعزيز البيئة والاستدامة.‏

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اغ

فاو: انخفاض أسعار اللحوم والألبان والزيوت والسكر

علم تركيا

حالة من الذعر .. زلزال يضرب غرب تركيا اليوم

١

السعودية .. إصابة شخصين بحريق كبير في المدينة المنورة

thumbs_b_c_5e22e0bfae6d338243da12d12d431c25

البرلمان اللبناني يطلب من حكومة ميقاتي الاستمرار بتصريف الاعمال

6363e4a34236040e77766462

إيران.. مقتل شخصين بمواجهات غربي طهران

6363d8114c59b76f1f0b0188

انتشال جثث 5 أطفال إثر غرق قارب للمهاجرين في اليونان

أخبار متعلقة
حح

رئيس الوزراء البريطاني سيحضر مؤتمر المناخ في مصر

ت

وفاة فريد الديب محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

63566dfc4236047d3f222986

مصرع وإصابة 10 عمال مصريين في حادث مروع

3da7e4e4-2022-07-21t152929z_349583108_rc2o1v9g8tbe_rtrmadp_3_ukraine-crisis-zelenskiy-health

الرئيس الأوكراني: دول عربية ستتأثر نتيجة تأخير صادرات الحبوب الأوكرانية

99

مصر تدعو رعاياها مغادرة الأراضي الأوكرانية

زلزال

هزة أرضية تضرب الغردقة المصرية