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السبت، 14-05-2022 09:28 ص

دول أعلنت الحداد وتنكيس الأعلام حدادا على خليفة بن زايد

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الوكيل الاخباري- أعلنت عدة دول عربية، أمس الجمعة، عن تنكيس الأعلام حدادا على رئيس الإمارات الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تنكيس الأعلام مدة 40 يوما، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

كما أعلنت كل من الكويت والأردن عن الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وتنكيس الأعلام وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام. 

كذلك أعلن كل من لبنان والمغرب وسلطنة عمان والبحرين وموريتانيا عن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لـ3 أيام حدادا على الراحل.

فيما أعلنت الجزائر عن الحداد الوطني وتنكيس الأعلام ليومين، وفلسطين ليوم واحد.

من جهتها، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تعليق كافة الحفلات والعروض الترفيهية اعتبارا من أمس الجمعة وحتى الاثنين المقبل، حدادا على الراحل.

وقدم عدد من قادة الدول العربية والغربية تعازيهم للإمارات العربية المتحدة بعد إعلانها أمس الجمعة عن وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونعى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الراحل، وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص عزائه "لأسرة آل نهيان الكريمة وحكام وشيوخ وشعب دولة الإمارات الشقيقة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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