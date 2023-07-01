دول تدعو إسرائيل للتراجع عن بناء وحدات استيطانية جديدة

الوكيل الإخباري - أعربت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا عن قلقها العميق بشأن موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية واستمرار دائرة العنف.





ودعا وزراء خارجية الدول الثلاث، في بيان مشترك نشر على موقع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرار الموافقة على إنشاء وحدات استيطانية.





وأكدوا أن التوسع المستمر في بناء المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام، ويؤثر سلبا على جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض، داعين حكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات.

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