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السبت، 30-04-2022 08:50 م

دول تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر - اسماء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت السعودية أن غدا الأحد هو المكمل لشهر رمضان، وأن بعد غد الاثنين الموافق للثاني من مايو/أيار هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
 
وفي قطر أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن غدا الأحد الموافق للأول من مايو/أيار هو المكمل لشهر رمضان، وأن بعد غد الاثنين الموافق للثاني من مايو/أيار هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
 
وفي اليمن أعلن وزير الأوقاف والإرشاد تعذر رؤية هلال شوال، وأن الأحد هو المكمل لشهر رمضان.

وفي العراق أعن ديوان الوقف السني عدم ثبوت رؤية هلال شوال، وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

وفي فلسطين أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية أن الأحد هو المتمم لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر.

بدورها، أعلنت الإمارات والكويت والبحرين أن الاثنين أول أيام عيد الفطر.

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