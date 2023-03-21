دول تعلن الخميس اول ايام شهر رمضان - أسماء



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعذر ‏رؤية هلال شهر رمضان في مراكز الترائي في المملكة العربية السعودية .



وبناء عليه فإن يوم الخميس هو أول أيام رمضان، وفق التلفزيون السعودي.



في حين، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أن يوم غد الأربعاء الموافق هو المتمم لشهر شعبان، وعليه سيكون الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجري.

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وأعلن ديوان الوقف السني والشيعي في العراق، ان يوم الخميس المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



وأعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك في الأمارات اليوم الثلاثاء، تعذر رؤية هلال الشهر الفضيل، ليكون الخميس الموافق 23 مارس الجاري أول أيام الشهر الفضيل.

وأعلنت الجمهورية السورية أن يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وعليه يكون الخميس غرة شهر رمضان.



واعلنت البحرين أن يوم الاربعاء هو المتمم لشهر شعبان وعليه يكون الخميس غرة شهر رمضان.



وأعلنت دولة الكويت أن يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وعليه يكون الخميس غرة شهر رمضان.



واعلنت أستراليا أن يوم الخميس الموافق لـ 23 آذار/ مارس غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ الموافق 2023م.

واعلن مفتى القدس عدم ثبوت رؤية هلال رمضان وان الخميس أول أيام شهر رمضان.



ويذكر أن الأردن يتحرى هلال الشهر الفضيل يوم غد الأربعاء.





... يتبع