الثلاثاء 21-03-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة : تيك توك لم تلبِ متطلبات الأردن

الكشف عن سبب ازمة السير في شوارع بعمان - صور

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال غداً

المستشفى الميداني الأردني غزة 74 يباشر أعماله

النابلسي يفتتح المساحة الرقمية في مركز شباب الصريح

دول تعلن الخميس اول ايام شهر رمضان - أسماء

السعودية.. تعذر رؤية هلال رمضان والخميس غرة الشهر الفضيل

ندوة في جامعة الشرق الأوسط عن المخدرات

اتفاقية تعاون بين ثربانتيس وقرى الأطفال

المجلس الأمني في اربد يناقش قضايا مجتمعية

الثلاثاء، 21-03-2023 06:36 م

دول تعلن الخميس اول ايام شهر رمضان - أسماء

320232113348191856994


 
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعذر ‏رؤية هلال شهر رمضان في مراكز الترائي في المملكة العربية السعودية .

وبناء عليه فإن يوم الخميس هو أول أيام رمضان، وفق التلفزيون السعودي.

في حين، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أن يوم غد الأربعاء الموافق هو المتمم لشهر شعبان، وعليه سيكون الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجري.

اضافة اعلان

 

وأعلن ديوان الوقف السني والشيعي في العراق، ان يوم الخميس المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك في الأمارات اليوم الثلاثاء، تعذر رؤية هلال الشهر الفضيل، ليكون الخميس الموافق 23 مارس الجاري أول أيام الشهر الفضيل.

 

وأعلنت الجمهورية السورية أن يوم  الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وعليه يكون الخميس غرة شهر رمضان.

واعلنت البحرين أن يوم الاربعاء هو المتمم لشهر شعبان وعليه يكون الخميس غرة شهر رمضان.

وأعلنت دولة الكويت أن يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وعليه يكون الخميس غرة شهر رمضان.

واعلنت أستراليا أن يوم الخميس الموافق لـ 23 آذار/ مارس غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ الموافق 2023م.

 

واعلن مفتى القدس عدم ثبوت رؤية هلال رمضان وان الخميس أول أيام شهر رمضان.

ويذكر أن الأردن يتحرى هلال الشهر الفضيل يوم غد الأربعاء.


... يتبع 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320232116170761061911

السعودية.. تعذر رؤية هلال رمضان والخميس غرة الشهر الفضيل

6419a57c4c59b70712426732

زاخاروفا تعطي وزير الخارجية الروماني درسا في تاريخ لغة بلاده

manar-02393170016793801883

انطلاق القمة الروسية الصينية في الكرملين

zXiMnITK6q9fohYHtL8wOrKdyG9pGARln2SCXcbS

تركيا.. أردوغان يترشح رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية

64196a054c59b73db146739a

روسيا تستدعي القائم بأعمال السفارة الكندية

641992d642360472ef7f955a (1)

بيان من وزارة الخارجية السعودية بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

أخبار متعلقة
320232116170761061911

السعودية.. تعذر رؤية هلال رمضان والخميس غرة الشهر الفضيل

3202230144228423511530

السعودية تحدد موعد تحري هلال رمضان الثلاثاء

3

لأول مرة .. روبوتات ذكية تجوب أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي - صور

11

واشنطن تعلق على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

كككك

بحسب الحسابات الفلكية ..الكشف عن عدد أيام شهر رمضان 2023

غ

السعودية : فلكياً غرة شعبان غداً