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السبت، 04-02-2023 10:47 ص

دول خليجية تكشف حقيقة وجود قطرة تصيب بالعمى في أسواقها

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الوكيل الإخباري- كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في السعودية حقيقة وجود نوع من "قطرة العيون" الذي يسبب العمى أو الوفاة لبعض الأشخاص جراء تلوث بكتيري.

وقال المستشفى في بيان له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذه القطرة لا تباع في السعودية وليست مصرحة من قبل هيئة الغذاء والدواء" في المملكة".

من جهتها، أكدت الهيئة الوطنية البحرينية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عدم دخول تلك المنتجات للمملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الموجودة خالية من أي تلوث. مشددة على سلامة جميع المستحضرات الصحية المتداولة في المملكة.

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ويأتي ذلك بعد تحذير إدارة الغذاء والدواء (FDA)، في الولايات المتحدة، المستهلكين من شراء أو استخدام قطرة "إيزري كير". حيث قالت: "يزيد استخدام القطرات الملوثة من خطر الإصابة بعدوى العين التي ربما تؤدي إلى العمى أو الوفاة".

 




 

 


 

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