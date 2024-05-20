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الإثنين، 20-05-2024 10:09 ص

دول عربية تعزي بوفاة الرئيس الايراني

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الوكيل الإخباري- قدَّم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، التعازي بوفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحيتهم بعد تعرضها لحادث "هبوط صعب" في محافظة أذربيجان الشرقية.اضافة اعلان


وكتب أمير قطر في منشور عبر منصة "إكس": "صادق التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومةً وشعبًا في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والمسؤولين المرافقين في حادث المروحية الأليم، سائلين الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقدَّمت الإمارات التعازي بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد الذي كان يرافقه ، وقال رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان: "خالص العزاء وعميق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعبًا، في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث أليم. ندعو الله لهم بالرحمة ولعائلاتهم الكريمة بالصبر والسلوان، ونؤكد تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة".

بدوره، قال نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم: "تعازينا وخالص مواساتنا للشعب الإيراني الشقيق وقيادته في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته في حادث أليم.. قلوبنا معكم في هذا الوقت العصيب.. ودعواتنا بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته".

وتوجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتعزية إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي، وإلى إيران، حكومةً وشعبًا بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي بتحطم مروحيته.

وجاء في بيان التعزية: "ببالغ الحزن، وعظيم الأسى، تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما، خلال حادث تحطم الطائرة المؤسف في شمال إيران.
وإننا إذ نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي، وإلى إيران، حكومةً وشعبًا، نعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني الشقيق ومع الإخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية بهذه الفاجعة الأليمة.






 




 

 


 

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