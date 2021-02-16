الثلاثاء 16-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تعليق دوام المدارس والتحول إلى التعليم عـن بـعد ليومي الأربعاء والخميس

الاشغال للوكيل : اعادة فتح طريق اربد عمان والغاء التحويلة والطريق قيد الدراسة

القوات المسلحة : صرف 317,5 مليون دينار لصندوق الإسكان العسكري

التربية توضح للوكيل حيثيات قرار تعليق دوام المدارس بسبب الثلوج

الهواري لـ الوكيل : يجب التريّث في إعادة فتح قطاعات اقتصادية

أسعار الذهب الثلاثاء 16/2/2021

الاستهلاكية المدنية : توافر كميات كافية من السلع

الأمن العام : نصائح خلال المنخفض الجوي

توجيهات عاجلة من وزير الداخلية للحكام الإداريين

وفيات الثلاثاء 16/2/2021

عاجل

التحول إلى التعليم عن بعد يومي الأربعاء والخميس

الثلاثاء، 16-02-2021 11:46 ص

دول عربية على موعد مع منخفض جوي عملاق وأخرى التقت بصقيع سيبيري

1_4828200


الوكيل الاخباري - توقع عبد العزيز الحصيني الخبير السعودي في الطقس والمناخ أن تتعرض تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن بداية من يوم الأربعاء إلى منخفض جوي وصفه بالعملاق، وأن يصل تأثيره المملكة .

اضافة اعلان

وأشار الحصيني إلى توقع بسقوط ثلوج في هذه البلدان من متوسطة إلى كثيفة، وخاصة على المرتفعات، علاوة على عواصف وأمطار رعدية بين متوسطة وغزيرة.

 


وتوقع الخبير أيضا أن تتدنى درجات الحرارة في هذه الدول لعدة أيام وأن تصحبها رياح وسيول.


كما أشار إلى إمكانية أن يمتد تأثير المنخفض العملاق إلى السعودية وبعض دول الخليج، متوقعا أن تظهر آثاره في درجة حرارة مئوية بين 4 إلى 6، إضافة إلى رياح مثيرة للغبار وثلوج وأمطار بعضها ثلجي على مناطق من الجوف وتبوك.


يشار في هذا السياق إلى أن مناطق ليبيا الشرقية تتعرض منذ عدة أيام لمنخفض جوي سيبيري، حيث شهدت مناطق من الجبل الأخضر سقوط ثلوج مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
56581354_101

داخلية كردستان تكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الصاروخي

135110_5_1613458394

مطار أربيل الدولي يتعرض لهجوم صاروخي

زو

زلزال يضرب جزيرة بالمحيط الهادئ

2452011-568099712

22 درجة تحت الصفر.. توقعات بتجمد جبل اللوز الشهير بالسعودية

602a78db4236043a93668b1c

مصر تكشف عن تحدٍ جديد بجانب سد النهضة

20200714060311311

العراق: الحكومة تلقي القبض على عصابة الموت

أخبار متعلقة
2452011-568099712

22 درجة تحت الصفر.. توقعات بتجمد جبل اللوز الشهير بالسعودية

111518_NYC_November_snow_stormPM_3

عاصفة قطبية تاريخية ونادرة تصل مصر وبلاد الشام والسعودية وليبيا

ن

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة

7773b5b851af482d87ef42e2ebebad35_8

الأرصاد المصرية تحذر من برودة شديدة منتصف الأسبوع

تحالف

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة جديدة أطلقها الحوثيون

snowinsaudi

الزائر القطبي على أعتاب عاصمة خليجية وتحذيرات من درجات حرارة تلامس الصفر