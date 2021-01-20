الأربعاء 20-01-2021
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الأربعاء، 20-01-2021 05:32 م

دونالد ترامب يترك رسالة سرية لبايدن في البيت الأبيض

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الوكيل الاخباري - أفادت شبكة "CNN" أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ترك رسالة للرئيس المنتخب جو بايدن في البيت الأبيض، دون أن يتم الكشف عن مضمونها.

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كما كشف مصدر للشبكة أن السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، تركت "رسالة ترحيب قصيرة" للسيدة الأولى المقبلة جيل بايدن. إلا أنه من غير الواضح أين تركت الرسالة أو محتواها.


ومن التقاليد الحديثة في يوم التنصيب بالنسبة للرؤساء الذين يغادرون مناصبهم أن يكتبوا لخلفهم رسالة تقدم أطيب التمنيات والمشورة. وعادة ما يتم ترك هذا على Resolute Desk لقراءته عندما يدخل الرئيس الجديد المكتب البيضاوي لأول مرة.

روسيا اليوم

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