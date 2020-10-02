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الجمعة، 02-10-2020 09:46 ص

دونالد ترمب وميلانيا يخضعان للحجر الصحي

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الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب من البيت الأبيض، مساء الخميس، أنه أخضع نفسه وزوجته ميلانيا لحجر صحي وذلك بعد أن أثبتت الفحوصات إصابة أحد مستشاريه المقربين له، بفيروس كورونا المستجد.

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وكتب ترمب على تويتر "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا، سنبدأ بالحجر الصحي".


ولم يحدد الرئيس الأميركي المدة التي سيبقى خلالها في الحجر الصحي، ولكن توصيات خبراء الصحة العامة ينصحون بمدة تصل إلى 14 يومًا، وهي مدة كافية للتأكد من خلو الشخص من الاصابة بالفيروس.

 


--(بترا)

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