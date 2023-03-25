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السبت، 25-03-2023 02:32 ص

دونيتسك: الغرب يدفع أوكرانيا إلى شن هجوم مضاد

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الوكيل الإخباري - أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن الغرب يدفع أوكرانيا لشن هجوم مضاد على الجمهورية.

وقال بوشيلين لقناة "روسيا-24" التلفزيونية: "نرى أن الغرب، ولا سيما أمريكا، يدفعون الآن نظام كييف لشن هجوم مضاد".

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وأشار إلى أن سلطات الجمهورية ترى الاستعدادات لمثل هذا الهجوم المضاد، حيث تقوم كييف بنقل احتياطيات ومعدات إضافية إلى خطوط التماس.


وأفادت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" في وقت سابق بأن كييف تحشد قواتها لهجوم مضاد على القوات الروسية وفق 3 سيناريوهات، وتعد الغرب بتنفيذه قبل مايو وسط تأكيد مصادر عسكرية روسية بتكبدها الفشل مسبقا.

 

RT

 




 

 


 

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