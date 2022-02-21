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الإثنين، 21-02-2022 01:04 م

دونيتسك: القوات الأوكرانية تبدأ بتنفيذ خطة غزو دونباس

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الوكيل الإخباري-أعلن نائب رئيس هيئة أركان قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، اليوم الإثنين، أن القوات العسكرية الأوكرانية بدأت فعليا بتطبيق خطة غزو دونباس.

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وقال باسورين خلال مقابلة خاصة على قناة "روسيا 1": "من حيث المبدأ، تبدأ القوات الأوكرانية بتطبيق خطة الغزو ببطء. هذا باتجاه لوغانسك حيث تدور الاشتباكات وباتجاه ماريوبول".


واعتبر باسورين أن ممثلي أوكرانيا في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لنظام وقف إطلاق النارلا يفعلون شيئًا لوقف التصعيد والقصف في منطقة دونباس.


وأكد باسورين أن قصف جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من قبل القوات المسلحة الأوكرانية يتم على طول خط التماس بأكمله، ولم يكن مطار دونيتسك استثناءً.

 

وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.

سبوتنيك

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