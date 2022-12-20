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الثلاثاء، 20-12-2022 10:18 ص

دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت الجمهورية 52 مرة خلال اليوم الماضي

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الوكيل الاخباري- أفادت بعثة جمهورية دونيتسك بالمركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل الخاصة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 52 مرة خلال اليوم الماضي.

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وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة أبلغت البعثة بوقوع 52 قصف من جانب القوات الأوكرانية. وفي اتجاه مدينة دونيتسك استخدم العدو الأنظمة الصاروخية والمدفعية من عيار 155 و152 ملم، وفي اتجاه خارتسيزسك – الأنظمة الصاروخية وفي اتجاه ياسينوفاتايا - الصاروخية والمدفعية من عيار 155 و152 ملم. كما استخدم العدو في اتجاه مدينة غورلوفكا المدفعية من عيار 152 ملم ومدافع الهاون – 120 ملم. وأطلقوا 235 قذيفة مختلفة".

وأضاف البيان أن 10 تجمعات سكنية تعرضت للقصف الأوكراني في اليوم الماضي وهي: دونيتسك ومايورسك وغولموفسكي وغورلوفكا وشيروكايا بالكا وكاشتانوفويه وياسينوفاتايا وماكييفكا وألكسندروفكا وخارتسيزسك.

وتابع أن القصف أدى إلى إصابة مدنيين اثنين في ألكسندروفكا وخارتسيزسك.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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