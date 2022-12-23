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الجمعة، 23-12-2022 12:26 م

دونيتسك.. قتلى وجرحى جراء قصف أوكراني للأحياء السكنية

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الوكيل الاخباري- لقي ثلاثة مدنيين مصرعهم وأصيب أربعة آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية في جمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة قصف القوات الأوكرانية طال الأحياء السكنية.

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وقال مقر الدفاع الإقليمى بجمهورية دونيتسك الشعبية، "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا يوم أمس 22 ديسمبر إلى الساعة 8:00 صباحا اليوم 23 ديسمبر، قتل 3 مدنيين وجرح 4 آخرون، نتيجة قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

من جهته قال مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا (JCCC) إن القوات الأوكرانية أطلقت أربع قذائف من عيار 155 ملم على حي كييفسكي في دونيتسك صباح اليوم الجمعة.

وتواصل القوات الأوكرانية بشكل قصف واستهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مختلف مناطق وأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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