ديلي ميل: بوتين مستعد للتضحية بـ50 ألف جندي في حرب أوكرانيا

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد لخسارة 50 ألف جندي، كتكلفة محتملة لعملية غزو أوكرانيا.

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ونقلت الصحيفة عمن قالت إنهم قادة في الاستخبارات، أن روسيا مستعدة لتحمل خسائر بشرية تصل إلى 50 ألف جندي، وهو ما يزيد فعليًّا على ثلث القوات التي جرى حشدها على حدود أوكرانيا في الأشهر الأخيرة.



ويقدر المسؤولون الاستخباريون الغربيون، أن عدد القتلى الروس حتى صباح اليوم الرابع من الحرب، وصل إلى 3 آلاف قتيل.



ولم يكشف الجيش الروسي -حتى الآن- عن أي خسائر في صفوفه، ويحظر القانون على أي جهة غير وزارة الدفاع نشر معلومات عن الخسائر.

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