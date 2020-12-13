ذعر بسبب ما وجده رجال أمن دولة آسيوية داخل أطنان من الشاي الصيني - صورة

الوكيل الاخباري - أصيب رجال أمن دولة آسيوية بالذعر، بعدما وجدوه مخبأ في أطنان من عبوات الشاي الصيني، التي كانت تمر عبر موانئها.

اضافة اعلان



وقالت وكالة الملاحة البحرية الماليزية، اليوم الأحد 13 ديسمبر/كانون الأول، إنها ضبطت أكثر من طنين من مادة الميثامفيتامين البلوري المخدرة تبلغ قيمتها ما يعادل 26.2 مليون دولار على متن قارب قبالة السواحل الغربية للبلاد في أكبر عملية من نوعها على الإطلاق.



ونجحت ماليزيا في ضبط عدة كميات هائلة من هذه المادة المخدرة في السنوات الأخيرة.

وقالت السلطات إن الشحنة كانت جزءا من عملية تهريب تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتشمل أستراليا وجنوب شرق آسيا والصين.



وقال محمد زوبيل مات سوم، المدير العام لوكالة الملاحة البحرية الماليزية في بيان إن العملية حدثت يوم الأربعاء الماضي، عندما صادفت دورية تابعة للوكالة قاربا يتحرك بطريقة مريبة قبالة سواحل جزيرة بينانغ.





الميثامفيتامين البلوري المخدرة





وتلت ذلك مطاردة عندما رفض الشخص الذي كان يستقل القارب وحيدا، وهو شاب ماليزي عمره 26 عاما، الامتثال للأمر بالتوقف.



وقال محمد زوبيل إن الشاب حاول الهرب بالقفز في المياه لكنه اعتقل بعد ذلك.

وبتفتيش المسؤولين للقارب، عثروا على 130 جوالا تحوي 2118 كيلوغراما من مادة الميثامفيتامين البلوري المخدرة مخبأة داخل أغلفة شاي صيني.

المصدر : سبوتنك







