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الأحد، 28-05-2023 04:55 م

رئاسيات تركيا.. أطول امرأة في العالم تدلي بصوتها

يبيبيببسبسب


الوكيل الإخباري- أدلت التركية "رميسة غلغي" صاحبة الرقم القياسي كأطول امرأة في العالم بصوتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وعبر صندوق اقتراع متنقل جُلب إلى منزلها، تمكنت غلغي البالغ طولها مترين و15 سنتيمتر من الإدلاء بصوتها في قضاء صفران بولو بولاية قرابوك شمالي تركيا.

وفي تصريح للصحفيين عقب اقتراعها، أعربت غلغي المدرجة في كتاب غينيس للأرقام القياسية، عن أمنياتها في أن تكون الانتخابات خيرًا للبلاد.

وانطلقت في عموم تركيا صباح الأحد عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" كمال قليجدار أوغلو.

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