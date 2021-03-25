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الخميس، 25-03-2021 04:57 م

رئيسة المفوضية الأوروبية تكشف نسبة التطعيم ضد كورونا في الاتحاد الأوروبي

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الوكيل الإخباري- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه تم خلال الأشهر الثلاثة التي انقضت منذ بدء التطعيم ضد كوفيد، تطعيم 18.2 مليون شخص بجرعتين من اللقاحات في الاتحاد الأوروبي.
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وذكرت في افتتاح قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي عبر الإنترنت، أن ذلك، يمثل 4.1٪ من إجمالي سكان 27 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت: "تلقى الاتحاد الأوروبي حتى الآن (منذ 27 ديسمبر من العام الماضي) 88 مليون جرعة من اللقاح، وتم حتى الآن استخدام 62 مليونا، وتلقى 18.2 مليون شخص جرعتين من التطعيم، وهو ما يمثل 4.1٪ من إجمالي السكان".

وشددت أورسولا فون دير لاين، على أنه "في المجموع، بحلول نهاية شهر مارس، يجب أن تتلقى دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاحات. يجب أن تقدم Pfizer منها حوالي 66 مليون جرعة، وشركة أسترازينيكا 30 مليون جرعة من أصل 120 مليون الموعودة، و10 ملايين جرعة من شركة موديرنا".

وتتوقع رئيسة المفوضية، أن "يتحسن الوضع بنهاية الربع الثاني، عندما يتلقى الاتحاد الأوروبي 360 مليون جرعة، بما في ذلك 200 مليون من شركة فايزر، و 35 مليونا من موديرنا، و 70 مليون جرعة (من 180 مليونا موعودة) من أسترازينيكا، و 55 مليونا أخرى من شركة Johnson & Johnson، والتي ستبدأ الشحن في أبريل.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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