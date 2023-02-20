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الإثنين، 20-02-2023 12:10 م

رئيسة الوزراء الفنلندية تخشى من خسارة أوكرانيا للحرب

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الوكيل الاخباري- صرحت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين بأن خسارة أوكرانيا للحرب تعني "عقودا من الحروب" و"رسالة خاطئة".

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جاء ذلك في حديث لسانا مارين خلال برنامج 60 دقيقة على قناة CBS، حيث قالت إنه "من المهم جدا أن تنتصر أوكرانيا في الحرب، وعلينا التأكد من أنهم سيحصلون على كل المساعدة، وكل المعدات، وكل الأسلحة التي يحتاجونها لكي يكونوا دولة حرة".

وتابعت سانا مارين: "أشعر أنهم يمثلون جميع قيمنا الأوروبية، وهم يقاتلون ليس من أجل أنفسهم فحسب، وإنما من أجلنا جميعا"، وشددت رئيسة الوزراء الفنلندية (37 عاما) على أنه "إذا لم تنتصر أوكرانيا في الحرب، فسنرى عقودا من الحروب إذا ما أرسلنا هذا النوع من الرسائل بأنه بإمكانك غزو بلد آخر والاستفادة من ذلك.

 

لهذا، فمن المهم للغاية أن تنتصر أوكرانيا في الحرب، وعلينا التأكد من هذا النصر بالفعل".

وأشارت سان مارين إلى أن أوروبا تقوم بالكثير، وتفرض عقوبات شديدة، وقالت: "لقد نسقنا هذه العقوبات بشكل جيد مع شركائنا في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرهما. ونحن نرسل الكثير من الأسلحة والمساعدات المالية ونحن ممتنون حقا لمشاركة الولايات المتحدة خلال الحرب، إلا أنني أعتقد، في نفس الوقت، أننا لا نفعل ما يكفي" مؤكدة على أنه "يتعين فعل المزيد، علينا أن نتأكد من نصرهم، وأن نقدم للأوكرانيين كل ما يحتاجونه للانتصار في الحرب".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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