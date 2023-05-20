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السبت، 20-05-2023 09:29 ص

رئيسة تايوان تستبعد الحل العسكري لقضية الجزيرة

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الوكيل الإخباري - شددت تساي إنغ ون رئيسة إدارة تايوان، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، على ضرورة حل قضية الجزيرة بشكل سلمي، وأكدت على أن الحرب ليست الخيار المطلوب.

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وقالت: "الإجماع الموجود الآن في العالم، واضح تماما - يجب حل قضية تايوان سلميا. الحرب ليست خيارا. لا يمكن لأي من الجانبين تغيير الوضع الراهن بدون وسائل سلمية".

وأشارت رئيسة الجزيرة إلى أن تايوان "لن تقوم بأية استفزازات ولن تختار الصدام، لكنها في ذات الوقت لن تقدم تنازلات تحت الضغط".


وأضافت: "سندافع عن الوضع الراهن مع تجنب النزاعات، وسنحل الخلافات عبر المضيق من خلال الحوار المتكافئ، وسنعزز التفاعل السليم والمنظم".


ونوهت رئيسة تايوان، بأن الاكتفاء الذاتي للجزيرة في مجال الدفاع "لم يعد حلما"، ففي العام الماضي قامت طائرة التدريب القتالية المحلية "يونغ يينغ" بأول طلعاتها الاختبارية، وفي النصف الثاني من هذا العام، سيتم إنزال إلى الماء أول غواصة من إنتاج تايوان.


وأشارت رئيسة الجزيرة إلى أن حكوماتها، تتفاوض مع الجانب الأمريكي على توريد أسلحة بمبلغ 500 مليون دولار.


في وقت سابق، ذكرت بلومبرغ  نقلا عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لتزويد تايوان بأسلحة بقيمة 500 مليون دولار باستخدام نفس سلطات الطوارئ التي تم تطبيقها على أوكرانيا.

 

RT

 




 

 


 

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