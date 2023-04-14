رئيسة وزراء إيطاليا تتحدث عن دور أوروبي لاستقرار وتنمية أفريقيا

الوكيل الاخباري - رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أنه "من المناسب أن تؤدي إيطاليا وأوروبا دوراً قوياً في العمل على تحقيق الاستقرار والتنمية في أفريقيا".

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وأضافت ميلوني، في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، "ما زلت على قناعة بأن هذا العمل ينتج أكثر بكثير من الجهد الذي يتطلبه، من أجل المصلحة الوطنية الإيطالية والأوروبية ومن أجل استقرار قارة ربما لم نقم بعمل كافٍ نحوها في السنوات الأخيرة وتشهد اليوم دخول لاعبين آخرين"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.



وتحدثت ميلوني عن سلسلة من المبادرات القادمة المتعلقة بأفريقيا.

ومن المزمع، أن يشهد صباح السبت، اليوم الثاني والأخير، لزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية لإثيوبيا قمة ثلاثية مع نظيرها الأثيوبي أبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.





