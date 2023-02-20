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الإثنين، 20-02-2023 04:52 م

رئيسة وزراء إيطاليا تزور كييف غدا الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام إيطالية إن رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني ستتوجه غدا الثلاثاء إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة سرية
وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، قبل زيارتها إلى كييف، ستسافر ميلوني إلى وارسو اليوم الاثنين، حيث من المقرر أن تلتقي برئيس الوزراء البولندي. 

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كما أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن ميلوني خلال زيارتها إلى كييف، تعتزم إعادة تأكيد دعمها غير المشروط لأوكرانيا والتزام حكومتها بـ"الأطلسي".


وخلال لقائها زيلينسكي ستتم أيضا مناقشة مشاركة إيطاليا في عملية "استعادة أوكرانيا". وفي هذا الصدد، قد تتقدم ميلوني باقتراح لعقد مؤتمر خاص في إيطاليا حول هذه القضية في الأشهر المقبلة.


في وقت سابق، أعلنت ميلوني مرارا عن نيتها الذهاب إلى كييف.


وفي حدث مفاجئ، زار الرئيس الأمريكي جو بايدن العاصمة الأوكرانية، اليوم الاثنين، والتقى زيلينسكي.

 

RT

 




 

 


 

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