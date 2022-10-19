رئيسة وزراء بريطانيا لا تعتزم الاستقالة

الوكيل الاخباري- قال المتحدث السياسي باسم رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنها ستكون في الحكم عند عرض الخطة المالية يوم 31 تشرين الأول، وليس لديها خطط للاستقالة.

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جاء ذلك قبل اقتراع في البرلمان حول التنقيب عن النفط والغاز باستخدام التكسير الهيدروليكي، وهو تصويت يعتبره حزبها اقتراعا حول الثقة في الحكومة.



وقال المتحدث "نعم" ردا على سؤال عما إذا كان متأكدا بنسبة 100 بالمئة من أنها ستكون في الحكم بحلول نهاية الشهر الحالي.



وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت تراس ستستقيل إذا خسرت اقتراع التكسير الهيدروليكي "رئيسة الوزراء لن تستقيل".

بترا