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السبت، 24-09-2022 03:29 م

رئيسة وزراء فرنسا تزور الجزائر لبحث ملف الغاز

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الوكيل الاخباري- تزور رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الجزائر، يومي 9 و10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل؛ للقاء نظيرها الجزائري أمين بن عبدالرحمن، وسيكون ملف الغاز أبرز محاور هذا اللقاء.

وتلتقي بورن وعبدالرحمن ضمن لجنة حكومية مشتركة من البلدين؛ للتفاوض بشأن ”الشراكة“ المبرمة بين رئيسي البلدين في نهاية آب/أغسطس الماضي، بحسب ما أكدته وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت.

ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية عن مصدر في رئاسة الحكومة الفرنسية قوله: ”تماشيا مع إعلان الجزائر المشترك لتجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا، المعتمد بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية شهر آب / أغسطس، يجتمع أعضاء الحكومتين الفرنسية والجزائرية للتأكيد على العزم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر وتعميق التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك“.

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إرم

 




 

 


 

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