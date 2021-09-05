الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

وفاة فتى غرقا في عمان

وزير التربية ينعى الطفلة لارين الحردان

الحكومة توافق على اجراء انتخابات الصحفيين

اليرموك تنظم ندوة بعنوان الاقتصاد الأردني في مائة عام

فريق الوكالة الأمريكية لإعداد وتأهيل المعلمين يزور الجامعة الأردنية

الأردن يعزي بضحايا حادث السير في مصر

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

عودة 3 حالات إخلاء طبي إلى غزة بعد استكمال فترة علاجهم بالمدينة الطبية

الوفد النيابي برئاسة العودات يلتقي بارزاني في أربيل

آل البيت تستحدث برنامجا للتحقق من الشهادات والوثائق

الأحد، 05-09-2021 06:55 م

رئيسي لماكرون: إيران مستعدة لتوفير الأمن في أفغانستان

6134de9242360464d6280f4d


الوكيل الإخباري - تلقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد.

اضافة اعلان


وأكد رئيسي خلال الاتصال أن "سياسات الناتو والولايات المتحدة في أفغانستان فشلت، وعلينا جميعا توفير ظروف تحظى بقبول كافة أطياف الشعب الأفغاني".
وأضاف أن "إيران مستعدة لتوفير الأمن والاستقرار والسلام في هذا البلد".


وأوضح الرئيس الإيراني أن بلاده تؤيد أي مبادرة وخطوة من شأنها ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة ودول الجوار، لافتا إلى أن "أفضل ما نستطيع تقديمه لأفغانستان هو السماح للشعب الأفغاني بتقرير مصيرة".


وشدد رئيسي على أن "تنظيم داعش تحت أي مسميات كانت نعتبره جماعة إرهابية ونعتقد بضرورة مواجهتها".


كما أعرب الرئيس الإيراني عن دعمه "علاقات متينة ومتوازنة بين البلدين"، مؤكدا أن مصالح البلدين "تستوجب منع أي تدخل أجنبي في علاقاتنا الثنائية".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
6134b9f84c59b770747b0a47

الرئيس الجزائري يستحدث مناصب جديدة لتعزيز الدبلوماسية الجزائرية

البحرين

البحرين ترسل مساعدات إلى أفغانستان

احمر

رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يصل أفغانستان في زيارة تستمر 3 أيام

6134e3e442360465ed578ad8

أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي الوضع في أفغانستان

6134e1964c59b7273d67744c

مصر ترسل مساعدات إنسانية للسودان عبر جسر جوي

6134c57e4c59b7200055310f

السلطات السودانية تضبط شحنة أسلحة بمطار الخرطوم

أخبار متعلقة
w

بايدن: مهمتنا في أفغانستان لم تكن أبدا بناء دولة هناك

4202126175046992871386

هولندا تجلي موظفي سفارتها في كابول

611a4c4442360444091a0d5c

اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي حول أفغانستان

q

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابول

9

الإثنين.. جلسة طارئة لمجلس الأمن حول أفغانستان

1

بريطانيا تبحث التطورات المتلاحقة بأفغانسان