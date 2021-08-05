الخميس 05-08-2021
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الخميس، 05-08-2021 04:38 م

رئيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لإيران اليوم

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الوكيل الاخباري- يؤدي الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية، أمام مجلس الشورى، في مراسم تنصيب رسمية بحضور شخصيات أجنبية وعشرات الوفود الرسمية.

ومن ضمن الوفود المشاركة، رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين الذي وصل طهران صباح اليوم الخميس للمشاركة في مراسيم اداء اليمين الدستورية لرئيسي.

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كما وصل الرئیس العراقي، برهم صالح، والرئيس الافغاني، محمد اشرف غني، ونيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كردستان إلى طهران للمشاركة في المراسم.

ووصل أيضا إسماعيل هنية على رأس وفد قيادي من حركة حماس، ونائب امين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم للمشاركة في حفل التنصيب.

كما أفاد مصدر بوصول كل من رئيس الوزراء الأرمني، ورئيس الوزراء الجزائري، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيسة البرلمان الأذربيجاني، ورئيس البرلمان التركي، ووزير الخارجية الكويتي.

وكان قد وصل أمس الأربعاء إلى طهران رئيس البرلمان السوري، كما وصل وزير خارجية نيكاراغوا ورئيس البرلمان الأوزبكي ونظيره من النيجر ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ونائب الرئيس الفنزويلي ونائب وزير الخارجية لكوريا الجنوبية، والمندوب الخاص لبابا الفاتيكان للمشاركة في المراسم.

إلى ذلك لفتت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر مطلعة في البرلمان الايراني، إلى أن وفدا من المملكة العربية السعودية سوف يصل طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية.

المصدر:  روسيا اليوم

 




 

 


 

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