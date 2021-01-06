الأربعاء 06-01-2021
الوكيل الاخباري

عائلة مسن مفقود تناشد الأردنيين

حادثة تهز البلقاء اليوم

تطورات عودة عمل النوادي الرياضية والمسابح

توضيح من التربية بشأن الامتحانات

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

الحكومة تبشر الأردنيين بقرارات سارة قريبا

تفاصيل جديدة حول وفاة الممرض علي البطاينة

قراران بشأن الرواتب يدخلان حيز التنفيذ

أسعار الذهب الأربعاء 6/1/2021

الأمانة : هنالك أرض محددة لسرفيس مرج الحمام

الأربعاء، 06-01-2021 02:12 م

رئيس أمريكي جمهوري سابق يحضر حفل تنصيب جو بايدن

5c788a08-b2c6-4ba4-8ff9-9d60e84d228f


الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش التابع للحزب الجمهوري، فريدي فورد، عن حضور بوش حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في العاصمة واشنطن في 20 يناير/كانون الثاني القادم.

اضافة اعلان

وكتب فورد على حسابه بموقع "تويتر": "يتطلع الرئيس والسيدة بوش العودة إلى مبنى الكابيتول لحضور أداء اليمين من قبل الرئيس بايدن ونائب الرئيس هاريس".

 

وتابع في تغريدة أخرى، "أعتقد أن هذا سيكون حفل التنصيب الثامن الذي يحصلان على حضوره (جورج بوش وزوجته)... ومراقبة الانتقال السلمي للسلطة هو شهادة وسمة مميزة لديمقراطيتنا التي لا تتقادم أبدًا".


ويعد بوش الابن، الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة الامريكية، قد هنأ بايدن على فوزه في الانتخابات في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.


ولا يعترف الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب بنتائج الانتخابات، حيث أعلن أنه "سيقاتل مثل الجحيم" بحسب تعبيره، للبقاء في الرئاسة الأمريكية، وأضاف أن "الناخبين الذين فاز بهم الرئيس المنتخب بايدن لن يأخذوا هذا البيت الأبيض".

 

وحصل جو بايدن على 302 صوت من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب ليفوز رسميا بالرئاسة.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
وسا

وسائل إعلام كويتية: الحكومة ستستقيل خلال 48 ساعة

Wuhan-virus-WHO-Tedros-Getty

الصين توضح سبب عدم منح تأشيرات لخبراء الصحة العالمية

ان

كوسوفو.. انفجار في مطعم وأنباء عن إصابات - فيديو

د

نجاد في رسالة إلى روحاني: إشارات لحرب مدمرة في الشرق الأوسط

5eab43a22269a207f018c1e4

سيارة لترامب في مزاد علني.. والمبلغ المطلوب للحصول عليها.. صورة

IOzgX

سرقة 36 مليار دولار من الحكومة الأمريكية في أكبر عملية احتيال

أخبار متعلقة
image

برهم صالح: العراق أمام تحديات جسيمة

000_8UQ6P9-1200x675-1200x675

إيران: لا رسائل متبادلة مع بايدن

af0ba80d57194a93d48f5c335376728f

قبل الرحيل.. قرار صادم من إدارة ترامب

1720018

44 ألف دولار لتعقيم سجاد البيت الأبيض

EoATCRmWMAAsot9

دونالد ترامب يتحدث عن أكبر عملية تزوير في تاريخ أمريكا

GettyImages-1228561857

عالمة: ترامب يعاني من صدمة نفسية