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الإثنين، 24-06-2024 08:47 ص

رئيس أوزبيكستان يعزي بوتين بضحايا الاعتداء الإرهابي على داغستان

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الوكيل الاخباري- عزّى شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبيكستان نظيره الروسي فلاديمير بوتين بضحايا الاعتداء الإرهابي على داغستان الروسية، مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة التعاون المكثف مع روسيا في مكافحة الإرهاب.اضافة اعلان


وقال السكريتير الصحفي لرئيس أوزبيكستان في بيان عبر "تلغرم": "بعث رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف برقية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزاه بها في ضحايا الاعتداء الإرهابي على مدينتي ديربنت ومحج قلعة في جمهورية داغستان".

وأضاف: "رئيس أوزبكستان يدين بشدة الهجمات الإرهابية في داغستان وأعرب عن استعداده لمواصلة التعاون المكثف بين الهياكل المختصة في البلدين لمواجهة هذه التحديات".

 




 

 


 

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