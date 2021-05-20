رئيس أوكرانيا: ندرس موضوع تسوية النزاع في دونباس

الوكيل الإخباري- قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إنه يمكن طرح موضوع تسوية النزاع في دونباس، عبر استفتاء شعبي عام لعموم أوكرانيا.



وذكر زيلينسكي، أنه "توجد لدى إدارته عدة خطط - أ، ب، ج - فيما يتعلق بإنهاء الحرب، وبشأن عودة الأراضي المحتلة والشعب إلى حضن الوطن".

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وأضاف الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي: "أنا متأكد من أنه بعد مرور بعض الوقت، سنجري الاستفتاء العام حول هذا الموضوع".



وشدد زيلينسكي، على أنه سيلجأ للاستفتاء، إذا لم تنجح الطرق الأخرى لحل النزاع. وأضاف أنه يعتبر مشكلة التسوية، بمثابة مشكلة رئيسية بالنسبة لأوكرانيا.



ونوه زيلينسكي بأن تحقيق السلام، يتطلب "إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".



المصدر- روسيا اليوم