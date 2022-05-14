السبت 14-05-2022
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السبت، 14-05-2022 06:49 ص

رئيس أوكرانيا : 37 سفارة أجنبية استأنفت العمل في كييف

زيل


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن عدد السفارات الأجنبية التي عادت للعمل في كييف بلغ 37 سفارة.

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وجاء ذلك في كلمة مصورة لزيلينسكي تم نشرها على حسابه الرسمي على "تلغرام" مساء الجمعة 13 مايو.


وكان العديد من الدول أعلنت عن تعليق عمل سفاراتها في العاصمة الأوكرانية في فبراير الماضي وسط التوقعات بانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


ومن بين الدول التي أعلنت عودة سفاراتها الولايات المتحدة وألمانيا والسويد وبريطانيا وتركيا وإيران وقبرص وهنغاريا وهولندا ورومانيا وأذربيجان وغيرها.


ومن المتوقع استئناف عمل سفارة الهند في كييف يوم 17 مايو الجاري، وعودة بعض السفارات الأخرى في فترة قريبة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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