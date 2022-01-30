الأحد 30-01-2022
الوكيل الاخباري

الملك يوجه رسالة للأردنيين : لا مكان بيننا لمسؤول يهاب اتخاذ القرار - نص الرسالة

خبير نفطي: أسعار المحروقات اثقلت كاهل المواطن وعلى الحكومة تثبيتها

الاقتصاد الرقمي ينشر أماكن محطات سند - أسماء

الملكة للملك: لقلبي ملك

مكرهة صحية في الأغوار الشمالية- صورة

المركزي: ندرس إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية

صندوق النقد: هذه الزيادات المتوقعة في الأسعار خلال 2022

ستون ومعك ماضون يتصدر تويتر بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك

ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي الى 53.1 %

الأرصاد: زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية غداً الإثنين

عاجل

الملك: لا مكان بيننا لمسؤول يهاب اتخاذ القرار

الأحد، 30-01-2022 01:22 م

رئيس إسرائيل يصل الإمارات

image


الوكيل الإخباري-بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، وصل الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتزوغ، اليوم الأحد، إلى الإمارات العربية المتحدة، ترافقه زوجته ميشال هرتسوغ.

اضافة اعلان


وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

ويتوقع أن يزور هرتزوغ إكسبو 2020 في دبي بوقت لاحق، كما يفترض أن يلتقي أيضا بالطوائف اليهودية في الإمارات.


وكان مكتبه أعلن في وقت سابق اليوم أنه توجه إلى الإمارات، في زيارة هي الأولى من نوعها، سعيا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.
"دعوة شخصية"


كما نقل عن الرئيس الإسرائيلي قوله "سأجتمع مع قيادة دولة الإمارات بدعوة شخصية من ولي العهد الشيخ محمد بن زايد". وأضاف "أنا ممتن لشجاعته وقيادته الجريئة وتوصله إلى اتفاق سلام مع إسرائيل وإرسال رسالة إلى المنطقة بأسرها، مفادها أن السلام هو البديل الوحيد لشعوب المنطقة".

يذكر أن ولي العهد الإماراتي كان التقى الشهر الماضي (ديسمبر 2021) رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت أيضا، حيث أعرب حينها عن أمله بأن يعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

 

ومنذ توقيعها معاهدة سلام مع تل أبيب قبل نحو عامين، شددت الإمارات أكثر من مرة على أن الحوار هو السبيل الوحيد لتعايش شعوب المنطقة بسلام وأمان.

معاهدة السلام
يشار إلى أن تلك المعاهدة أو الاتفاقية التي أطلق عليها اتفاقية أبراهام، وقعت أواخر عام 2020 في البيت الأبيض، بين الإمارات وإسرائيل، وارتكزت على إقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين، والتعاون المشترك في عدة مجالات.

وترأس حينها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مراسم التوقيع بحضور وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي وقتذاك، بنيامين نتنياهو.

فيما أشار نص المعاهدة وقتها إلى تطلع البلدين "لتحقيق رؤية منطقة شرق أوسط مستقرة ومزدهرة لصالح جميع دول وشعوب المنطقة"، ورغبتهما في "إقامة السلام وعلاقات دبلوماسية والتعاون بينهما".

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
45

مصر... هزة أرضية بقوة 4.3 شمال دمياط

resize

أمريكا.. 16 شخصا غائبين عن الوعي جراء تسرب غاز في أحد الفنادق

FKVCMdcXsAIuIwR

العراق .. السيطرة على حريق ضخم في الكاظمية -صور

thumbs_b_c_2aac8acfe56b49dc9b6aa00a8ca91833

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع

6131e68c4c59b7067613c952

السعودية.. تعيين أول وكيل من العنصر النسائي في وزارة الشؤون الإسلامية

ررر

عشرات القتلى والجرحى في حادث سير مروع بالمكسيك

أخبار متعلقة
164104Image1

الحوثيون يوجهون تحذيرا للإمارات

1028590889_0_0_1296_729_2072x0_60_0_0_11118b1490de30405eed5ed3eedd5de9

مجلس الوزراء السعودي يجدد رفض وإدانة هجمات الحوثي

22222222222222222

رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من الرئيس الجزائري

5ded828a-1ca9-42eb-be92-1cbe256e015f

مجلس الأمن يدين مصادرة الحوثيين لسفينة ترفع علم الإمارات

888888888888888888888888

قوات بقيادة روسية تحرس منشآت إستراتيجية في كازاخستان

الامارات

غدا أول يوم جمعة سيكون دواما رسميا في تاريخ الإمارات