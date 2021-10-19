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الثلاثاء، 19-10-2021 07:33 ص

رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ لمواجهة عنف تجارة المخدرات

الاكوا


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد وأمر بنشر وحدات الشرطة والجيش في الشوارع لمواجهة موجة أعمال العنف المرتبطة بتجارة المخدرات.

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وقال الرئيس في خطاب بثّه التلفزيون الحكومي إنه "ابتداء من هذه اللحظة، ستنتشر قواتنا المسلحة وشرطتنا في الشوارع لأننا أعلنا حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد".


وأضاف لاسو الذي تولى منصبه في مايو الماضي أنه "في شوارع الإكوادور، هناك عدو واحد فقط: تجارة المخدرات"، معربا عن أسفه لأنه "في السنوات الأخيرة انتقلت الإكوادور من كونها بلدا لتهريب المخدّرات إلى بلد يتعاطى المخدّرات أيضاً".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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