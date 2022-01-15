السبت 15-01-2022
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السبت، 15-01-2022 03:04 م

رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من الرئيس الجزائري

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الوكيل الإخباري-تلقى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة خطية من عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، تتعلق بتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتسلم الرسالة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدى استقباله، السبت، في قصر الوطن، رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري.

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وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والتطورات الراهنة في المنطقة.

 

وحضر اللقاء سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وفارس المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة.

 

سكاي نيوز

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