رئيس الإمارات يتلقى رسالة شكر من نظيره الإيراني

الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عن شكره لنظيره الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على تهنئة الأخير له بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية إيران.

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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الإثنين، إن الرئيس الإماراتي تلقى رسالة شكر جوابية من رئيسي.



وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في تنمية العلاقات بين طهران وأبوظبي ولاسيما في الجانب الاقتصادي، في ظل الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي يمتلكها البلدان.

وعبر الرئيس الإيراني كذلك عن تقديره واحترامه لمضمون رسالة التهنئة الموجهة من الرئيس الإماراتي، وتمنى له دوام الصحة والعافية، بحسب الوكالة.