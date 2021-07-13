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الثلاثاء، 13-07-2021 06:58 م

رئيس الإمارات يفرج عن 855 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

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الوكيل الإخباري- أوعز رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 855 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه المكرمة من رئيس الدولة في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.

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ويحرص رئيس الدولة كل عام على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تعزيزا للروابط الأسرية وإدخالا للسعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة المباركة لإعادة التفكير في مستقبلهم والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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