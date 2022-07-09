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السبت، 09-07-2022 08:06 م

رئيس الإمارات يوجه بتخصيص 25 مليون دولار لمستشفى في القدس

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الوكيل الاخباري- قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“، اليوم السبت، إن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجه بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى فلسطيني في القدس.

وذكرت وام: ”وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“ بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية لتوسعة نطاق خدماته الطبية للشعب الفلسطيني الشقيق“.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الدعم يأتي ”ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم قدرات المؤسسات الصحية الفلسطينية، وتلبية متطلبات الشعب الفلسطيني الشقيق في المجالات الإنسانية والمعيشية والصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها“.

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