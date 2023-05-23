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الثلاثاء، 23-05-2023 09:05 ص

رئيس الاستخبارات الألمانية يتحدث عن قوة الجيش الروسي

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الوكيل الإخباري- قال رئيس جهاز الاستخبارات الفيدرالية الألمانية برونو كال، في حديث نقلته صحيفة Die Welt، إنه لا تظهر لدى روسيا أي بوادر على وجود ضعف في المجال العسكري.

وأصاف: "لا تزال روسيا، وكما في السابق،  قادرة على القتال على المدى الطويل، وتستطيع تزويد قواتها بالعسكريين والأسلحة والذخيرة".

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وأضاف كال، أنه في هذا الصدد لا يمكن بتاتا الحديث عن وجود ضعف أو عن أن أنشطة موسكو يمكن أن تتقلص أو تتوقف.

في وقت سابق، قال العقيد ماركوس ريزنر الخبير الاستراتيجي العسكري بوزارة الدفاع النمساوية، إن الكثيرين يحاولون المبالغة في الحديث عن ضعف الجيش الروسي.

وحذر الخبير من مغبة التمادي في ذلك، ووصف روسيا بالخصم الذي يجب أخذه على محمل الجد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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