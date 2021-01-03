الأحد 03-01-2021
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الأحد، 03-01-2021 02:41 م

رئيس البرازيل يقفز في البحر ويثير جدلا في البلاد.. فيديو

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الوكيل الاخباري - نشر الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو خلال جولة بحرية قام بها انتهت بلقاء مع المصطافين على شاطئ ساو باولو.

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وأثار رئيس البرازيل بولسونارو الجدل من خلال موقفه الغريب، حيث كان يركب قاربا وبشكل مفاجئ قرر القفز فى الماء والسباحة للانضمام إلى المواطنين على شاطئ ساحل ساو باولو.

 

وأحاط المواطنون بالرئيس البرازيلي وعمل بعض منهم على رفعه على الأكتاف غير آبهين للتباعد الاجتماعي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


وفي ذات السياق، علق عمدة ساو باولو جواو دوريا قائلا "في الوقت الذي تحتاج فيه البرازيل إلى السلام والمواقف لمحاربة الوباء وإنقاذ الأرواح، يفاجئنا الرئيس بولسونارو مرة أخرى، فقد أدت عدم فعالية وإنكار حكومة هذا الرئيس إلى وفاة الآلاف".

 

سبوتنيك


 




 

 


 

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