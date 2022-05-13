الجمعة 13-05-2022
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الجمعة، 13-05-2022 09:09 م

رئيس البرلمان العربي ينعى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

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الوكيل الإخباري - نعى البرلمان العربي اليوم الجمعة، بعميق مشاعر الحزن والأسى فقيد الأمة العربية والإسلامية، سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل اليوم الجمعة إلى جوار ربه راضياً مرضياً.

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وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إن سمو الشيخ خليفة، هو رجل من أغلى الرجال وبرحيله خسرت الإمارات والأمة العربية والعالم أجمع رجلاً من أعظم الرجال الذين سيخلدهم التاريخ، مستذكراً اسهاماته التي قدم فيها الكثير لبلاده وأمته العربية والإسلامية.


وتقدم العسومي بخالص التعازي وأصدق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً في هذا المصاب الجلل، داعياً الله عز و جل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

 

بترا

 




 

 


 

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