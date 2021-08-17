الثلاثاء 17-08-2021
الوكيل الاخباري

895 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

شركس: المطاعيم تخفض نسبة الوفيات الناجمة عن الأمراض السارية

انتحار عشريني في الزرقاء

ترقيات أكاديمية في اليرموك - أسماء

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ الأحد القادم

الأردن يعرب عن قلقه حيال ما يحدث في أفغانستان

الكشف عن تفاصيل حريق فندق وريزيدنس الريتز-كارلتون في عمان

إحباط محاولة تسلل وتهريب للمخدرات من سوريا إلى الأردن

تراجع أسعار النفط عالميا

تخوف شعبي من العودة إلى الإجراءات الصارمة

الثلاثاء، 17-08-2021 11:06 ص

رئيس البنك المركزي الأفغاني يفر من كابول

611b5ebc4c59b70cf415f532


الوكيل الاخباري-فر رئيس البنك المركزي الأفغاني من كابول، وألقى باللوم على الرئيس أشرف غني ومستشاريه "عديمي الخبرة" في سقوط البلاد بسرعة وفوضى في أيدي طالبان.

اضافة اعلان

 

وفي تغريدة على موقع تويتر، أعلن أجمل أحمدي أنه فر من البلاد بعد إعلان الرئيس غني خروجه من أفغانستان، عبر طائرة عسكرية من دون تحديد وجهته.

 

وقال في سلسلة تغريدات "بدأت العمل يوم الأحد الماضي. كانت التقارير طوال الصباح مقلقة بشكل متزايد. تركت البنك وشعرت بالفزع حيال ترك الموظفين".


وأضاف "لم يكن من الضروري أن ينتهي الأمر بهذه الطريقة. أشعر بالاشمئزاز من عدم وجود أي تخطيط من قبل القيادة الأفغانية. رأيت مسؤولين في المطار يغادرون دون إبلاغ الآخرين".


المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2cd6632c-fa7c-415a-b215-d92ce5990fbd

العثور على بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية قادمة من كابول - فيديو

1-1457601

المئات "محشورون" في طائرة عسكرية.. ما قصة الصورة الغريبة؟

طائرةةة

أول طائرة إجلاء فرنسية من كابل تهبط في أبوظبي

d867e2d4-8f4a-46f1-bcf9-be86fc79c47f

شاهد: الأمطار الغزيرة تغرق اليابان

611b51064c59b70c481b33d4

جورج بوش يعبر عن حزنه بشأن الوضع في أفغانستان

611b02a642360424403a2aaf

خفر السواحل التركي ينقذ 18 طالب لجوء من الغرق

أخبار متعلقة
5

السفارة الروسية في كابل تعقد اتفاقا مع طالبان

611a4c4442360444091a0d5c

اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي حول أفغانستان

1-1307143

وسائل إعلام: الرئيس الأفغاني غني غادر البلاد

6118868b4c59b7081c76dc2a (1)

طالبان تسيطر على مدينة جلال آباد الأفغانية

w

طالبان تستولي على مزار شريف شمالي أفغانستان

720212975411240690459

طالبان تسيطر على المناطق المحيطة بكابول