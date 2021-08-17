رئيس البنك المركزي الأفغاني يفر من كابول

الوكيل الاخباري-فر رئيس البنك المركزي الأفغاني من كابول، وألقى باللوم على الرئيس أشرف غني ومستشاريه "عديمي الخبرة" في سقوط البلاد بسرعة وفوضى في أيدي طالبان.

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وفي تغريدة على موقع تويتر، أعلن أجمل أحمدي أنه فر من البلاد بعد إعلان الرئيس غني خروجه من أفغانستان، عبر طائرة عسكرية من دون تحديد وجهته.

وقال في سلسلة تغريدات "بدأت العمل يوم الأحد الماضي. كانت التقارير طوال الصباح مقلقة بشكل متزايد. تركت البنك وشعرت بالفزع حيال ترك الموظفين".



وأضاف "لم يكن من الضروري أن ينتهي الأمر بهذه الطريقة. أشعر بالاشمئزاز من عدم وجود أي تخطيط من قبل القيادة الأفغانية. رأيت مسؤولين في المطار يغادرون دون إبلاغ الآخرين".



المصدر: روسيا اليوم