رئيس التشيك يعلن عن توريد 100 ألف قطعة ذخيرة إلى أوكرانيا

الوكيل الاخباري-قال الرئيس التشيكي بيتر بافيل، في حديث له اليوم السبت، إن أوكرانيا ستتلقى في إطار المبادرة التشيكية نحو 100 ألف قطعة ذخيرة في كل من يوليو وأغسطس من العام الحالي.

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وأشار بافيل إلى أن القوات الأوكرانية، ستستلم من سبتمبر إلى نهاية العام من 80 إلى 100 ألف قطعة ذخيرة شهريا.



ووصل الرئيس التشيكي يوم الجمعة إلى مدينة هيوستن الأمريكية، حيث سيتحدث في مناظرات سياسية وسيلتقي أيضا مع سياسيين ورجال أعمال محليين.



ووفقا لموقع Seznam Zprávy، أعلن بافيل أنه لا ينبغي توقع حدوث اختراق كبير على الجبهة في المستقبل القريب، لكن يجب على الغرب أن يحاول إقناع روسيا بأنها لا تستطيع تحقيق أي نجاحات كبيرة في ساحة المعركة. وهذا، حسب اعتقاده، سيسمح بالانتقال بشكل أسرع إلى طاولة المفاوضات.



وشدد الرئيس التشيكي على ضرورة تزويد أوكرانيا، بكل ما هو ضروري لتعزيز قدرتها الدفاعية.