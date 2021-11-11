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الخميس، 11-11-2021 11:25 م

رئيس الجزائر يقيل وزراء الفلاحة والعمل والإعلام

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الوكيل الاخباري - أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، بشكل مفاجئ مهام وزراء الفلاحة والعمل والإعلام، وذلك بعد أربعة أشهر من تعيين حكومة أيمن بن عبد الرحمن، الجديدة.

وحسب بيان للرئاسة، فإن "الرئيس تبون قرر تعيين محمد عبد الحفيظ هني، وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية، خلفا للسيد عبد الحميد حمداني، ومحمد بوسليماني وزيرًا للاتصال (الإعلام)، خلفا للسيد عمار بلحيمر".

كذلك جرى تعيين يوسف شرفة وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا للسيد عبد الرحمن لحفاية .

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